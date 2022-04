Fabienne FRANCOIS

En charge du développement stratégique et commercial, de l'implantation et du recrutement

Ou

comment attirer des talents dans une structure en plein essor, tout en gardant un oeil sur le futur proche et lointain (est-il si lointain ?) et un pied dans une structure souple et réactive...



J'ai la chance de développer 3 structures :

Helfy Canada (cabinet d'ingénierie en santé, sécurité au travail, hygiène industrielle, spécialisé notamment en amiante, moisissures )

Jeudelfy (créateur de jeux pour les professionnels - Y’a Com 1 Stress, Y’a Com 1 Risk, Y’a Pas D’mal) - 1er Jeu RPS au Canada

Yzytek (vente, location, maintenance de matériels de petit levage, d'aide à la manutention, d'équipements ergonomiques).



3 structures prêtes à relever vos défis quotidiens.

Notre force : la réactivité et l'adaptation à vos enjeux



Mes compétences :

Accompagnement

Sécurité

Formation

Communication

ergonomie

HSE

Environnement

Prévention

Santé

Direction générale

Conseil

ICPE

fiche de poste

Management