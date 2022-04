Fabienne LAROQUE

Mes 39 ans de vie professionnelle, riche en diversité d'expériences et en challenges, et mon intérêt pour le bien être global de la personne, la psychologie positive, et le sens de la vie m'ont conduite à accompagner de plus en plus d'adultes en situation de mal être au travail, ou dans leur vie personnelle, en quête de sens, ou d'une nouvelle orientation de vie.

J'ai donc créé un système intégré de tests psychologiques personnels et professionnels. Mon évaluation se veut multiple et scientifique : tests complets de connaissance de soi, personnalité, profil émotionnel, relationnel, profils des diverses intelligences, motivations et intérêts, évaluations des ressources positives de la personne et des risques de souffrance au travail. Le temps de prise en charge est adapté aux besoins de la personne (selon les situations et ressources de celles ci, il peut être très rapide ou intégrant au contraire le temps nécessaire à la maturation du projet de nouvelle vie). L'accompagnement personnalisé est des plus accessibles et souple car basé sur des consultations en ligne.



Pour tout besoin d’information, n’hésitez pas à me contacter sur le site https://www.lucyetic.fr ou par e mail à : contact@lucyetic.fr



Mes compétences :

Art thérapeute

Psychologie positive

Psychologie de la santé

Psychopathologie du stress

Neurosciences

Orientation professionnelle