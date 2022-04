FORMATIONS et CONSEILS PERSONNALISES TOUS NIVEAUX, en ENTREPRISES, en CENTRES DE FORMATIONS, et auprès de PARTICULIERS, ADULTES et ETUDIANTS.



BUREAUTIQUE :

Environnement Windows

Office : Excel, Word, PowerPoint, Publisher, Outlook, OneNote

Navigation Web, e-reputation, marketplaces

Skype Pro, Sphinx, MsProject (Gantt)



ADMINISTRATIF :

- Accueil

- Organisation de son poste de travail

- Rédaction de documents

- Techniques de lecture et relecture de documents



FRANÇAIS, CULTURE GENERALE ET ANGLAIS :

- Préparation BAC Pro et BTS NDRC, MCO, GPME

- Préparation Projet VOLTAIRE



COURS PARTICULIERS adultes, étudiants et enfants

- Français

- Remises à niveau en grammaire et orthographe.

- Remises à niveau en anglais.



TECHNIQUES DE FORMATION :

- Constitution de groupes de niveaux homogènes (6 personnes maximum).

- Analyse des attentes de chaque participant.

- Élaboration complète des outils pédagogiques : documentation, applications, études de cas professionnelles, mises en situation.



CONSEIL ET ASSISTANCE POUR LA RÉALISATION DE DOCUMENTS



CONTACT : 06.27.06.79.03

Fabienne Lhoumeau



Mes compétences :

Microsoft Office

Administratif

Rédaction

Bureautique

Ecriture

Conseil

Informatique