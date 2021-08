Fabienne NEVEU

De formation hôtelière, j'ai travaillé pour le groupe Accor jusqu'en 1992.



Tout en continuant de travailler, j'ai assuré toutes les tâches administratives et comptables des 2 sociétés de mon mari de 1990 à 1996.



De 1994 à 2000, j'ai oeuvré dans un 1er temps en tant qu'assistante de Direction dans un établissement gériatrique de 90 lits à Charly (69) pour devenir ensuite la Directrice de cette maison de retraite.



J'ai validé toutes mes compétences en 2000 au Céforalp à Lyon 8ème dans le cadre d'un certificat d'assistante bilingue anglais.



De 2001 à 2005, j'assistais le n°2 d'une holding financière qui effectuait le rachat et l'exploitation de 16 maisons de retraite privées, holding revendue en 2005 au groupe Korian.



En 2005, j'ai participé à des sessions de perfectionnement Word et Excel à la CCI de Lyon et passé le PCIE passeport de compétences informatiques européen.



De 2005 à 2009, j'ai cumulé des missions intérim et CDD comme assistante de Direction (dont 10 mois chez Générali France à la Direction de la formation à Dardilly, 6 mois chez Anaveo à Champagne au Mont d'Or, 10 mois chez Opéra Groupe à Lyon et 9 mois à ALLP à Lyon 8).



Puis j'ai travaillé 13 mois au CPA (centre psychothérapique de l'Ain) en tant que gestionnaire "qualité et gestion des risques" où j'ai paramétré et déployé l'outil BlueMedi Santé, mis à jour 600 documents Qualité et assuré les formations aux cadres du CPA ( formation relative à l'utilisation de BlueMedi : gestion électronique des documents qualité et déclaration dévénements indésirables).



En 2012, je décide de donner une nouvelle orientation à ma carrière et j'entame une formation de formateur de 9 mois à l'AFPA de Vénissieux.



Février 2013 : obtention du titre professionnel FPA Formateur Professionnel d'Adultes.



Dès avril 2013, j'intègre 3 GRETA (Lyon, Vénissieux et St Romain en Gal) dans les filières administratives pour les Bac Pro, BTS et Titres Professionnels). Je travaille également pour l'INFREP pour des groupes d'insertion.



En juillet 2014, j'accepte une mission de 6 mois en tant qu'assistante du DG et de la Présidente chez Bourg Habitat, bailleur social de la communauté d'agglomération. J'occupe ce poste pendant 6 ans.



Fin 2020, je décide de rejoindre la région de Saint Etienne (42). Depuis janvier 2021, je travaille comme formatrice Insertion à l'AFPA. Dans le cadre du parcours PREPA COMPÉTENCES, J'accompagne des demandeurs d'emploi dans leur projet de formation avec les remises à niveau nécessaires à leur entrée en formation.



Mes compétences :

Formatrice d'adultes

Bureautique, numérique

Techniques de recherche d'emploi

Assistance administrative

Hôtellerie