Fabienne OLIVIER

Responsable Comptable dans un grand groupe international (comptabilité générale, auxiliaires, reporting, trésorerie, recouvrement)



Les principales qualités et compétences qui caractérisent mon parcours professionnel sont :



Management d'équipes comptables inshore et offshore (Inde-Pologne)

Etude et déploiement d'outils de gestion de trésorerie

Etablissement de procédures comptables métier O2C et mise en place d'indicateurs de suivi

Capacité d'influence et de négociation

Approche pratique pour résoudre les problèmes et adaptation rapide aux évolutions des circonstances avec un sens aigus du service rendu aux clients



Mes compétences :

Comptabilité

Gestion de trésorerie

Offshoring