Fabienne PIETRUS

Le contenu est gage de pertinence dans le digital et c'est exactement ce que je peux intégrer à votre stratégie de présence en ligne.

Je collabore actuellement avec nailmatic et Babel Concept Store en tant que social media manager et consultante en stratégie digitale.



J'ai une belle expérience dans le journalisme audiovisuel, principalement sur du contenu culturel (sujets, documentaires...). Voix off professionnelle depuis plus de 10 ans, vous pouvez aussi m'entendre dans des pubs et des émissions.



Enfin, J'ai un niveau d'anglais validé depuis février 2014 par un diplôme délivré par le British Council pour Cambridge : "Certificate of Proficiency in English". J'assure en parallèle des missions de traduction.



Mes compétences :

Réseaux sociaux

Voix off

Rédaction de contenus

Community management

Réalisation audiovisuelle