Employée du réseau d'agences caisse d'épargne depuis 2000

Ma formation est principalement commerciale .

j ai le gout du challenge et suis curieuse d apprendre .

Mes fonctions : management, accompagnement et animation d équipe, pilotage, gestion d un portefeuille de clients patrimoniaux et professionnels.

Gestion des risques.

Je fuis l inertie !



Mes compétences :

Commercial

Communication

Vente

Banque

Animation

Négciation

Management