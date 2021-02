Fabienne RONDEAU

Ingénieur d'études indépendante, mon activité consiste à programmer des sites performants et des applications web pour les professionnels.



Je travaille essentiellement avec les outils Drupal (CMS en PHP) et Symfony 2 (framework en PHP).



Issue du domaine fonctionnel de la gestion, je suis également amenée à former les entrepreneurs et leurs collaborateurs aux logiciels de gestion EBP, dont la gestion du Bâtiment, de comptabilité et de paye.



Au cours des analyses de projets, je recherche le plus souvent l'intégration des fonctionnalités et des projets entre eux, dans le but d'optimiser les saisies des utilisateurs, l'intégrité des données, et les gains de temps.



Interventions sur site en Loire Atlantique (44) et en Vendée (85) ou à distance si le projet le permet.



Mes compétences :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Symfony2

Drupal

VBA

Analyse fonctionnelle

Programmation

Progress

UML

SIG

Cartographie

Ajax

Jquery

Twig

QlickView

Assistance téléphonique

Silex

EBP Comptabilité

EBP Gestion commerciale