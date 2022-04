Fabienne SIOHAN

Bonjour, et bienvenue sur mon profil!

Pourquoi m’inscrire sur Viadeo ? La réponse est simple : élargir mon horizon, faire de nouvelles rencontres professionnelles.

Mon projet de carrière est d’être chef de produit, métier que je pense être passionnant, car à la fois transversal, rigoureux, et nécessitant un grand sens de l’ouverture. C’est la raison pour laquelle je profite au maximum de chaque immersion en entreprise, pour parfaire mes compétences, assouvir ma curiosité naturelle, et faire un pas de plus vers mon ambition professionnelle. Déterminée, j’attends de mes expériences à venir la possibilité de m’impliquer, aux côtés d'une équipe, pour exprimer mes compétences.

Mais parce qu’on ne peut se dévoiler entièrement sur une seule page, je vous invite à prendre contact avec moi si vous souhaitez en savoir plus !

Seriez-vous prêts à me confier votre challenge?



Mes compétences :

Chef de produit

COMMERCE

Ecoute

Intégrité

Marketing

Marketing opérationnel

Merchandising

Optimisme

Gestion de projet

Agroalimentaire

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop