Fabienne TOUSSAINT

De formation École Supérieure de Commerce International, j'ai intégré TF1 VIDÉO au Service Grands Comptes pendant plusieurs années.



Forte de cette expérience très enrichissante et formatrice pour son environnement relationnel et sa diversité, je propose désormais mes services aux entreprises en tant qu'indépendante :



- Missions commerciales :

* Prospection

* Négociations de partenariats

- Communication, promotion de l'entreprise

- Organisation de déplacements d'affaires

- Missions informatiques

- Traduction Anglais et espagnol

- Secrétariat classique (Prise de RDV, gestion d'agenda).



> PAS D'ENGAGEMENT

> PAS DE CHARGES A PAYER

> POSSIBILITÉ DE TÉLÉTRAVAIL OU DÉPLACEMENTS EN ENTREPRISE. (Département 82)





De nature dynamique, communicative et motivée, je m'adapte parfaitement aux missions qui me sont confiées et j'aime m'investir pleinement dans ce que j'entreprends.



Sur les plans professionnel et personnel, je suis à l'écoute des autres, j'aime identifier leurs besoins et attentes et y répondre au mieux, et je reste très attachée aux valeurs humaines et sociales.



Autonome et organisée, je sais faire preuve d'ouverture d'esprit, mais aussi de discrétion.





QUALITES ET COMPETENCES :



- Sens relationnel

- Qualités rédactionnelles

- Sens de l’engagement

- Rapidité d’exécution

- Esprit d’équipe

- Polyvalence.



Mes compétences :

Assistante commerciale

Commercial

Commerciale

Communication

Dynamisme

Formation

Informatique

Marketing

Motivation

Ressources humaines

Rigueur

Rigueur dans le travail

Santé

Service commercial

Sociabilité