Fabienne WEBER

Bonjour,



je suis praticienne en massage amma et shiatsu.



Massage Amma,

il se pratique sur une chaise ergonomique très confortable.

Ce massage habillé de 15 ou 30 minutes donne un bien être instantané. il calme le stress et ré harmonise les énergies.



Le Shiatsu,

Ce massage habillé se pratique sur futon.

il stimule et harmonise l'équilibre physique et psychique, par un travail sur les méridiens. A l'aide des mains, des coudes et des pieds on rétablit l'énergie entre les différents organes.



Mes compétences :

Energie

Massage

Massage amma

Massage assis

Shiatsu