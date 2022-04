Fabienne WIDMAIER

ANGLAIS COURANT - Rigoureuse et organisée



DOMAINES DE COMPETENCES



COMMERCIAL

• Aéronautique : Gestion de grands comptes avec suivi de projets en phase prototype et lancement série : offre commerciale avec dossier technique / test de qualification / outillage et dossier qualité, contrat

Gestion de MRO

Supervision vie série et contrat (indicateurs qualité)

• Résolution des litiges clients

• Interface avec BE, Supply Chain, Achats, Qualité

• Réponse à appel d’offres et marchés publics

• Actions Commerciales, mailing, prospection



ADMINISTRATION DES VENTES

• Revue de contrat, enregistrement, suivi des OF et stocks, respect des délais, encaissement

• Relation en interne avec la supply chain, les expéditions, les méthodes/qualité et la comptabilité

• Relation en externe avec les agents, les transitaires, les banques et les ambassades

• Déclaration de TVA, suivi des Incoterms



ASSISTANAT DE DIRECTION

• Reporting pour la direction générale et commerciale, contrôle de gestion

• Force de propositions, organisation des procédures et relations internes

• Animation des collaborateurs administratifs, aide au recrutement

• Recherche et suivi des fournisseurs et prestataires

• Mise en place et suivi de bases de données – déploiement informatique avec formation des collaborateurs

• Mise en œuvre de la communication

• Organisation des déplacements, des réunions

• Comptabilité : facturation, écritures simplifiées, organisation des comptes clients, relance des impayés



MARKETING Evénementiel - Communication

• Organisation et participation à des salons et séminaires internationaux côté organisateur et exposant (Le Bourget – ILA Berlin - Expoprotection – Batimat – Salon de la Lingerie - TFWA)

• Mise en place d’un service enregistrement Exposants, suivi des actions VIP - organisation de l’enregistrement sur site, encadrement des équipes d’hôtesses

• Outils de communication : plaquettes, objets publicitaires, visuels, documentation institutionnelle, commerciale et technique



Mes compétences :

Microsoft Pack office

Internet

Gestion de la relation client

Relations clients

Gestion de projet

Négociation commerciale

Assistanat de direction