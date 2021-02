Fabrice CLOUVEL

Mon expérience professionnelle et ma spécialisation en packaging, complétée par ma formation, constitue un atout certain dans le développement des innovations dans le domaine agro alimentaire.

Les responsabilités qui me sont confiées depuis plusieurs années en terme de gestion de projet dans mon entreprise m'ont permis de mettre en pratique mes compétences managériales, mais également d'acquérir une maîtrise approfondie des méthodologies et des comportements sociétaux.

Ces connaissances ont de plus été renforcées par mon implication dans des groupes de travail à l'échelle internationale sur des sujets d'innovation, de rénovation et de productivité.

Au travers de cette expérience professionnelle j'ai pu démontrer mes aptitudes à dynamiser des équipes et à conduire des projets tout en faisant preuve de créativité, d'autonomie et d'implication dans toute l'entreprise.