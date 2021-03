Fabrice DJAN

Je me nomme DJAN Fabrice, actuellement étudiant en 1ère année de licence en Comptabilité-Finance et Management audit et contrôle à l'Université Catholique d'Afrique Centrale (UCAC). Âgé de 18 ans, je suis un jeune homme dynamique, déterminé,ambitieux et ardu à la tâche qui souhaite devenir plus tard Auditeur financier en entreprise ou dans un cabinet.



Mes compétences :

Trésorerie

GANTT Project

Comptabilité générale

Microsoft Access

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Office