Manager stratégique et opérationnel des institutions médico-sociales (plus de 500 salariés), consultant, formateur et auditeur spécialisé en management de l'éthique, de la qualité et de la performance globale.



Auteur de l'ouvrage "Le grand guide du management des activités sociales et médico-sociales", Editions AFNOR, Paris, mai 2021.