Fabrice GUILLOT

Lindividu et sa relation à lautre me passionnent. Jaime mobiliser lintelligence individuelle et lintelligence collective des femmes, des hommes et des équipes que jaccompagne dans le développement de leur plein potentiel.



Je mappuie sur

une expérience de 25 années en entreprise - managériale et opérationnelle,



une vie sportive et de compétition, dont je retiens une valeur essentielle au monde professionnel : lécologie personnelle,



un lien étroit et fort avec lécosystème du handicap, omniprésent dans ma vie personnelle et professionnelle.



Les 3 piliers de mon coaching : lhumain, sa singularité et ses choix en pleine conscience.



Mes compétences :

Informatique

Management

Gestion de projet

Accompagnement individuel

Accompagnement au changement

Accompagnement collectif

Développement personnel

Pédagogie

Coaching

Conseil

Team building