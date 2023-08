Fabrice HAUET

Cet exercice est périlleux car il faut éviter de tomber dans le narcissisme imbuvable mais aussi dans une fausse modestie qui peut l'être tout autant.



Comment résumer 20 ans d'exercice de mon métier sur une page ? Comment laisser transparaître mon moteur au fil de toutes ces années ? Cette envie de défis mais aussi de travail exécuté dans les règles de l'art ? Ce goût pour un travail maîtrisé tout en restant le plus varié possible ? Comment évoquer ce glissement progressif qui s'est fait entre un travail uniquement technique bloqué devant mon écran et celui que j'exerce actuellement où une grande part est consacré au relationnel et au conseil apporté à mes clients tout en gérant une équipe d'exécutants pack et en assurant le suivi avec la suite de la chaîne graphique ?



Comment faire transparaître mon enthousiasme et mon dynamisme en quelques mots jetés ici ?