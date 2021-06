Fabrice LEMELE

Fort dune expérience de 25 années dans le domaine de lindustrie, en tant que Manager (Management de 1 à 3 services et jusquà 40 personnes) puis Coach et Hypnothérapeute spécialisé dans le traitement des traumatismes psychologiques, jai voulu mettre en application, mes connaissances en sécurité et sûreté obtenus au sein de la Gendarmerie Nationale depuis plus de 16 années (au sein de la Réserve Opérationnelle).

Pour se faire, je suis détenteur dun BAC « intervenant en surveillance armée », certifié Opérateur Tactique de Défense par Storm Combat ainsi que dun CQP Maître de chien armé (cat D).

Afin daugmenter mes capacités et compétences, je passe la cat B fin septembre 2021 qui me conféra le titre « dAgent en Sécurité Renforcée ».



Je recherche en priorité, un poste de Maître de chien Armé (cat D) sur site sensible ou Manifestations culturelles et/ou sportives.

Ma coéquipière est une Malinoise âgée de 24 mois en parfaite santé et parfaitement entraînée à la Défense et Attaque et également « chien de piste ».

De part mon expérience du Management, je peux assurer un poste de « Responsable Sécurité Site ».



Compétences:

Leadership déquipes

Art Martiaux

Gestion du Stress

Maitrise des Armes

Capacité dadaptation

Observateur