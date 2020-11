Fabrice MOREL

J’ai eu la chance de grandir dans un milieu biculturel et bilingue. Ce métissage m’a donné une ouverture d’esprit et une curiosité qui me permettent aujourd'hui de m´adapter aisément à tout type de situation. J’ai par ailleurs agrémenté cela par de nombreux voyages que j'ai eu l'opportunité de réaliser dans plusieurs pays.



J'envisage de prolonger mon cursus vers un poste à responsabilité.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Supply chain management

Transport et logistique

Commerce international

WMS REFLEX

WMS GEODE