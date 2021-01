Fahima BRAHIMI

Je suis étudiante en Master 1 Géographie et Aménagement, spécialité Territoires et Développement Durable à l'université Sorbonne Paris-Nord.



J'ai aussi effectué une formation en architecture à l'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme EPAU d'Alger et j'ai exercé en tant qu'architecte pendant trois ans et demi dans une promotion immobilière.



Etant vivement intéressée par les domaines de l'environnement et du développement durable, j'ai également un master recherche en architecture sur le thème des certifications environnementales internationales dans le secteur du bâtiment.



A travers, mes formations et mes différents stages, j'ai acquis des compétences très variées notamment en architecture, urbanisme, aménagement territorial durable, environnement, paysage et développement durable.