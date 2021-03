Fanny BERNAUDIN

Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va ...



En reconversion, j'ai choisi de changer mon avenir professionnel grâce à la formation.

Je maintiens le cap sur mes objectifs !



J’ai fait le choix d’orienter ma carrière dans les secteurs du tertiaire. J’ai eu l’occasion de découvrir le milieu de l’assistanat administratif lors de mes premières missions au sein de maisons de retraite. J’étais chargée, entre autre, des activités liées à la gestion du standard et de divers tâches administratives. Cela m’a permis de développer mon aisance relationnelle et de maîtriser le pack office.



Aujourd'hui, je viens de terminer mon BTS Assistante de Gestion PME-PMI, je me conforte dans mon choix d'orientation.

Ce diplôme m'a permis d'accéder à mon premier poste au sein de l'agence Creativ'expertiz de Rouen.

Cela me donne l'opportunité de mettre en pratique mes compétence et acquérir de l'expérience.



Mes compétences :

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Word

Accueillir et orienter un visiteur Traiter les app