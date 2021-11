Fanny HEIMST

Domaines de compétences

o Compétences transversales:

Flexibilité, créativité, bon sens, aptitude à la communication, organisation et planification, gestion du temps, leadership, délégation, détermination d'objectifs, initiative, dynamisme et esprit d'équipe.

o Compétences spécifiques:

Lean-Manufacturing, Kaisen, 5S, TPM, SMED, TRS/OEE

o Informatique:

Utilisation aisée et courante des logiciels Microsoft (Excel, Word et PowerPoint) et du système ERP SAP.

Programmation de fichiers pour la simplification du reporting et l'animation des données.