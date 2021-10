Fanny LABBÉ

Bonjour,

Au Pérou depuis plus de 5 ans, je suis co-fondatrice de l Association Es el Perú qui a pour but de fournir des informations sur le Pérou aux voyageurs, professionnels du Tourisme et journalistes venant faire des reportages dans ce pays. J ecris egalement pour des revues et des guides de voyage et supervise la production au Pérou de produits en alpaca et coton pour des entreprises francaises.



Mon parcours en quelques lignes:



Formation

-Bac B Mention Bien au Lycée Camille Sée a Paris

-Hypokhagne au Lycée Michelet a Vanves

-Licence d Histoire a la Sorbonne Paris 1

-Licence et Maitrise de Communication Institutionnelle au Celsa



Experience Professionnelle

-Organisation de Congres et seminaires dans l agence Trousson a Courbevoie

-Pigiste pour les guide de voyages Gallimard

-Consultant en Relations Publiques a l agence Moreau Lascombe a Paris, clients Playskool, la Marque Repere de Leclerc

-Consultant en Relations Publiques a l agence Hopscotch a Paris, specialisée dans les sites Internet, clients Yahoo!France, Chez.com, Pixibox.com



Experience professionnelle depuis 2001 au Perou

-Co-fondatrice del Association Es el Perú: creation du site Internet www.es-el-peru.com, photographie, redaction, edition de Pachamama, CD Rom de voyages au Perou en trois langues, organisation d expositions et de conferences au Perou et en France, organisation de voyages et de voyages de presse, preproduction de reportages au Perou

-Co-fondatrice et gerante de la societe Sinchimedia S.R.L, responsable de la distribution du Cd Rom Pachamama, des Relations presse, des partenariats.

- Chargée de production textile (alpaca et coton), notamment pour l Atelier des Pieds et des Ailes basé a Paris.



Langues: francais, espagnol et anglais



Mon experience au Perou m a permis de developper un réseau dans ce pays que je parcours dans tous les sens depuis plus de 5 ans.



Mes compétences :

COMMERCE

commerce équitable

Documentaire

Guide

guide de voyage

Internet

Interview

Multimedia

Organisation

Organisation d'évènements

Pige

Reportage

Tourisme

Voyage