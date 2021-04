Fanny LEVAL

FORMATIONS DIPLÔMANTES



2014: Master 2 sciences humaines: Education formation et insertion sociale (EFIS)- (Paris 8).

2010: CAFERUIS

2004: Diplôme Universitaire de Gérontologie appliquée au maintien à domicile ( Lyon I)

2003: Licence de sciences de l’éducation ( Bordeaux II)

1999: Diplôme d’état d’ergothérapeute ( Berck / mer)



AUTRES FORMATIONS:

2019:SST

2018: l'adaptation de l'institution aux tsa

2017-2004:

Les troubles du spectre autistique ASKORIA

Bientraitance– Projet établissement CREAI

- L’enfant handicapé, sa famille, l’institution-APF

- L’entretien annuel d’évaluation -APEC

- Sexualité et handicap - MFPF

- Troubles du comportement - CNFPT

- Travail de deuil et fin de vie - CNFPT

- Conduite de réunion - CNFPT

1996: - AFPS / BAFA



ECRITS ET PUBLICATIONS :



- « De l’accompagnement spécialisé à l’inclusion sociale: entre apprentissages et expériences » - Mémoire de master 2– Juin 2014

- « L’interdisciplinarité en milieu professionnel » Mémoire de licence – Juin 2003

- « Apprentissage sociocognitif et expérientiel » Article -Journal d’ergothérapie n°10 – Juin 2003

- « La préparation du retour à domicile » , « Le Holding, Handling, L’Object Presenting » Travaux écrits - DE d’ergothérapeute – Juin 1999



Mes compétences :

Organisation du travail

Gestion de projet

Conduite de réunion

Accompagnement social

Gestion des ressources humaines

Stratégie de communication

Démarche qualté