Fanny PERRUEZ

Après des expériences professionnelles dans les domaines de la communication, de l'administration, de la culture et de l'encadrement d'équipe au sein de divers types d'organisations (entreprise, prestataire de services, collectivité et association), j'ai repris et validé des études pour devenir psychologue du travail.

Particulièrement intéressée par les domaines du recrutement, de l'accompagnement des transitions professionnelles et la santé/bien-être au travail (gestion/prévention RPS), je me tiens à votre disposition pour échanger ensemble sur une potentielle collaboration.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Assistance administrative

Communication événementielle

Relations Publiques

Partenariats

Veille internet

Tests psychotechniques

Accompagnement VAE

Bilan de compétences

Tests psychologiques

Audit

Organisation du travail

Risques psycho sociaux

Santé au travail

Entretiens professionnels

Recrutement cadres

Conseil en recrutement