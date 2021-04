Faouzi FAOUZI MAALLEM (MAALLEM)

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en génie civil (option : voies et ouvrages d’art), possède plus de 19 ans d'expérience dans les domaines de réalisation et de suivi technique en génie civil et travaux publics, à savoir : constructions civiles et industrielles, routes, auto-routes, chemin de fer, aérodromes, signalisation routière, aménagements urbains, et études d’ouvrages d’art, transfert d’eau, et de bâtiment. Durant ma carrière j’ai travaillé principalement en Algérie, en Libye et au Burundi, où j’ai réalisé de grands projets d’infrastructures de base dans des projets de transport routiers, ferroviaires et aménagements hydrauliques. Au nombre de ceux–ci, nous pouvons citer les postes occupés suivants :

1. DIRECTEUR DE TRAVAUX, Chef de projet chez Groupe ETRHB HADDAD, Gestion technique et administrative du projet de réalisation de systèmes d’adductions et de transfert d’eaux et ouvrages de prise et adductions pour l’aménagement hydro-Agricole du périmètre de HABRA et de l’aire de HACINE – Mohammadia, Wilaya de MASCARA.

2. INGÉNIEUR CIVIL CHARGÉ DE MISSION CONTRÔLE ET APPROBATION DU DOSSIER DE RÉCOLEMENT – Partie Ouvrages en Béton Armé – Dans le cadre de la préparation de la réception provisoire du Projet, au sein du groupement de bureaux d’études AGC-EGIS BCEOM dont le chef de fil est EGIS-BCEOM international – France.

Projet : Transfert d’eau à partir du barrage de TICHI HAF, alimentation du couloir AKBOU – BEJAIA, les ouvrages en béton armé sujets au recollement :

 Réservoirs du type semi enterrés en béton armé de capacités : 1500, 3500, et 10 000 M³ ;

 Ouvrages de soutient a la stabilité (Butées en béton armé, socles en béton, chambres de contrôles) des conduites d’adductions principales et secondaires sur 70 kms;

 Ouvrages en ligne (chambres de : vidange, ventouse, vannes de sectionnement, piquages…..etc.), en béton armé ;

 VRD et aménagements extérieurs des sites du projet;

 Voies d’accès aux réservoirs;

 Usine d’eau;

 Logements à usage d’habitation.

3. INGÉNIEUR CIVIL ADJOINT AU CHEF DE MISSION CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX, projet : construction d’un barrage et d’une centrale hydroélectrique 10.4 MW ainsi que les lignes électriques d’interconnexion, entreprise canadienne CIMA International filiale de CIMA+, Siege social LAVAL- MONTRÉAL ;

4. CHEF DU DÉPARTEMENT PLANIFICATION ET ÉTUDES, au sein de l’entreprise TGCTP (Secteur : Terrassement, Génie Civil et Travaux Pétroliers).

Assurant les fonctions suivantes :

• Suivi des plannings d’exécution des travaux sous-traités et besoins de chantiers en ressources humaines et matérielles ;

• Contrôle des dossiers d’exécution des travaux des ouvrages contractuels.

5. INGÉNIEUR EN CHEF EN VOIES ET OUVRAGES D’ART CHARGE D’ÉTUDES D’EXÉCUTION en voies et ouvrages d’art et suivi des travaux de réalisation, au sein du « Groupe ETRHB HADDAD » premier opérateur privé en Algérie de réalisation des grands travaux publics de transport, et travaux maritimes.

- Consultant technique pour des grands projets de transfert dans le domaine d’eaux (Études et réalisations) ;

6. INGÉNIEUR EN GÉNIE CIVIL CHARGE DE SUIVI DE TRAVAUX DE RÉALISATION ET CONTRÔLES ET APPROBATION DE PLANS D’EXÉCUTION (MISSION VISA) au sein du groupement de bureaux d’études AGC-EGIS BCEOM dont le chef de fil est EGIS-BCEOM international – France , Projet : transfert d’eau (TICHI HAF – BEJAIA), les ouvrages contrôlés :

 Réservoirs du type semi enterrés en béton armé ;

 Pose des conduites d’adductions principales et secondaires ;

 Ouvrages en ligne (chambres de : vidange, ventouse, vannes de sectionnement, piquages…..etc.), en béton armé ;

 Approbation des dossiers d’exécution des réservoirs, des ouvrages en ligne, et procédés de mise en œuvre et traitement des ouvrages ;

7. TITULAIRE D’UN AGRÉMENT DU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS DANS LE DOMAINE DES VOIES ET OUVRAGES D’ART exerçant en tant que bureau d’études privé (dont je suis le gérant).



Mes compétences :

Ingénieur

AUTOCAD 2010

Logiciel ROBOT

Génie Civil et Infrastructures

Contrôle technique des travaux

Contrôle des études d'exécution d'ouvrages

Planification des projets: Primavera V6 et MS Proj

Expertises en geotechnique

Contrôle du béton armé et suivi de bétonnage

Conception d'ouvrages d'art

Gestion et suivi des contrats de travaux

Conception des réseaux divers

STAAD

SAP

Autocad

Gestion de projet

Gestion de projets

Adaptabilité / Réactivité

Honesty

Recrutement

Négociation

Analyse de données techniques

Solutions de drainage des ouvrages

Analyse des résultats d'investigations géotechniqu