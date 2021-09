Farasoa RAZANAMANANA

Je me présente. Je suis une personne honnête, dynamique, rigoureuse tant sur le plan professionnel que privé. Tout simplement passionnée de tout ce qui est relatif au domaine du commerce (vente, marketing, communication, relation client...), j'occupe actuellement le poste d'Attachée Commerciale, un des postes les plus garants et évolutifs du côté financier et relationnel :). Je reconnais que j'ai déjà trouvé un poste qui me conviens parfaitement mais il serait quand même injuste de vouloir rester éternellement sur cette étape. Celà dit, mon ambition professionnelle poursuit sa quête vers un niveau toujours plus haut.



Mes compétences :

COMMUNICATION / VENTE