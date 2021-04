Faredj KHADIR

.Résumé

Ingénieur en Recherche Opérationnelle, Master 2 en Modélisation mathématique et aide à la décision et licence en Recherche Opérationnelle, presque 05 ans d'expérience dans la gestion de projet , la planification et le contrôle des coûts dans le domaine des dépôts de stockages carburants ( Projets en EPC ) et des projets d'infrastructures Oil & Gas.



Utilisant principalement les logiciels les plus récents de la gestion de projet ( Primavera P6 R8.3, MS Project, Excel , Oracle DB ).



Mon expérience m'a permis d'avoir des compétences dans les différentes phases du projet en EPC, ainsi que les processus de gestion de projet selon les normes ISO 9001. Ceci m'a permis aussi d'avoir de bonnes connaissances en piping, Ignifuge, Calfeutrage, Peinture, le suivi des livrables Engineering et les jalons Procurement.



Parle couramment larabe, le français et langlais.

De Personnalité amicale, communicante, organisée, capable de diriger, guider et gérer et Travailler avec des normes de haute qualité sous pression.



Tâches principales :

Établir la structure de découpage du projet (WBS)

Définir les livrables et les jalons du projet

Etablir et préparer l'estimation définitive du budget du projet.

Planifier le besoin périodique en personnel.

Participer aux réunions de projet

Etablir les rapports journaliers relatifs aux travaux.

Etablir les rapports davancements du projet (hebdomadaires et mensuels) et les soumettre au CDP .

Élaboration et mise à jour des plannings de projets.

Contrôle des ressources.

Identification des problèmes critiques et proposition des solutions pour assurer la réalisation des objectifs dans le cadre du contrat

Proposer un nouvel agencement du planning pour loptimiser la durée du projet.

Mettre à jour le planning détaillé des travaux du projet.

Mettre à jour les plannings des études, de commissionning et des achats du projet. .

Faire lattachement de la production mensuel



Mes compétences :

Windows

MS Project

MS Office

Primavera