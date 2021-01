Farid RAHDOUNI

En résumé :



Sur le plan personnel :

Célibataire entré dans une phase d'instabilité en attendant une implication des autorités marocaines ET/OU palais royal pour se remettre sur les rails , et de toute façon l'année 2021 est une année de reprise en doublant les efforts sur le plan psychologique , voir même l'année 2022 vu l'incohérence des décisions (les miennes également ) .



Sur le plan professionnel :

IT Team Leader avec une casquette commerciale passionné par l'innovation professionnelle et sociale en favorisant une convergence politique locale.





Perspectives :

* Pilotage d'un projet administratif ET/OU politique pour la réforme du cadre juridique de la fonction publique (le cas de l'ofppt).

* Amélioration du dossier de la sécurité et intelligence territoriale à travers des stratégies préventives socio-économique en étroite collaboration avec les autorités.

* Coordination en permanence avec des experts et des décideurs pour pouvoir compléter ensemble la matrice politique pour le court et le long terme.

* Structuration d'un débat de nature politique pour accompagner les changements stratégiques du dossier du Sahara , et pouvoir s'aligner progressivement avec les défis nationaux et internationaux.



Mes compétences :

Stratégie commerciale

Coaching

Gestion de projet