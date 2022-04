Faris BOUCHAÀLA

Dirigeant d'entreprise, solide expérience en communication et marketing digital, création, gestion, et management d'entreprises.



Principales compétences



- Entrepreneur innovant dans le e-commerce et les services - Création et planification des orientations stratégiques

- Elaboration des business plans court moyen et long terme - Pilotage et gestion de P&L

- Pilotage et gestion de levée de fonds - - Conception et commercialisation de services innovants

- Définition des plans marketing - - Négociation de contrats commerciaux internationaux

- Restructuration fonctionnelle et organisationnelle - - Relation avec les partenaires institutionnels et les médias



Specialties: e-commerce, m-commerce, x-commerce, e-business, outsourcing, management, Web 2.0, E-marketing, BPO,offshore, CRM, contact center, customer relationship, customer services



Mes compétences :

Communication

Economie

Economie numérique

Evénementiel

High tech

Logistique

Organisation

Salon

Stratégie

TIC

Web

Community management

Marketing

Réseaux sociaux

SEO

Ressources humaines