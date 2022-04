J'ai eu l'occasion de travailler dans des domaines totalement différents, et j'ai

maintenant l'envie de me fixer dans une seule et même entreprise. Je suis

quelqu'un de très motivé, ponctuel et rigoureux. J'aime beaucoup le contact avec la

clientèle et le travail en équipe.



Mes compétences :

Informatique

Windows XP

Windows 7

DHCP

Windows Server 2008 / SQL Server 2008 / IIS7

Windows Server 2003 /2008

DNS

Lunix

Wireless

PHP 5

MySQL