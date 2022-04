Fateh GOUGAM

Je m'occupe du montage d'une direction monétique au sien de la SGA depuis septembre 2009, tant sur le volet organisationnel que sur le volet fonctionnel et technique, notamment le volet commercial et marketing (développement des nouveaux produits monétiques).

avant, j'ai passé 2 ans au CPA comme chargé d'études des dossiers de crédits (analyse financière, risque,...), puis je suis passé à la BNP Paribas El Djazair (Algérie) pour 2 ans aussi comme organisateur bancaire, je m'occupais des différents projets liés au système d'info Atlas II, puis SGA en Mai 2007 comme responsable de la maîtrise d'ouvrage et la qualité clientèle pour une filiale de crédit à la consommation (FranFinanace) du groupe Société générale.



Mes compétences :

Développement

Crédit à la consommation