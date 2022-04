Faten MAHDOUI

Titulaire d’un doctorat en littérature française, je souhaite vous présenter ma candidature pour le stage d’assistante d’édition au sein de votre entreprise Lagardère. J’ai soutenu ma thèse de doctorat intitulée L’expression du corps dans l’œuvre romanesque de Sade sous la direction du professeur Michel Delon, le 19 novembre 2016 à Paris-Sorbonne et j’ai obtenu la mention « Très honorable ».

Un stage de 6 mois, en parallèle avec mes recherches doctorales, chez GS Éditions en tant que rédactrice web, m’a permis d’acquérir des compétences et des techniques en ce qui concerne ce domaine. J’ai appris à élaborer des projets de publication hebdomadaire au sein d’une équipe éditoriale pour le « Mag Auchan », un magazine en ligne. J’ai également travaillé en tant que freelance pour divers magazines en ligne sur différents sujets, de la critique cinéma à des sujets touchant à l’art de vie, j’ai une grande facilité à m’adapter aux différents projets qu’on me propose. Cela représente une compétente supplémentaire qui m’aidera à me lancer dans l’édition littéraire.



Mes compétences :

Recherches universitaires

Rédaction web

Évaluation d'entreprise