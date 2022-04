Fathellah TAHIRI

Actuellement élève ingénieur en génie informatique - Ingénierie des Logiciels et de la Connaissance (ILC) - à l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM). Dans la cadre de ma formation, je suis à la recherche d’un stage de fin d’études d’une période de 6 mois à partir de 17 Juillet 2017. Au cours de ma formation, j'ai pu acquérir des connaissances scientifiques et techniques solides dans le domaine de l’informatique, En outre, j’ai réalisé plusieurs projets dans différents cadres universitaires et professionnels qui m'ont permis de disposer d'une bonne vision de ce milieu et de mettre en pratique mes connaissances techniques. Ceci m’a permis aussi de travailler en équipe, de prendre des postes de responsabilité et d’appliquer des méthodes rigoureuses pour bien gérer les projets.



Je suis particulièrement intéressé par le domaine du développement web, mobile et logiciel.



Mes compétences :

Twig

PHP

Hibernate

Angular 2

Doctrine2

Symfony2

CSS

HTML

JavaScript

Node.js

JQuery

Spring Framework

Java EE