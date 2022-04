Fatiha ATTALHAOUI

Forte de mes expériences professionnelles dans le domaine de la restauration, du secrétariat médical et de la relation clientèle, je suis actuellement responsable des conseillers clientèle chez SociaLift.



SociaLift embauche des jeunes adultes entre 18 et 25 ans qui travaillent en délégation de services auprès d'entreprises des secteurs de l'informatique et de la relation clientèle.



J'apporte mon expérience en tant que conseillère clientèle auprès de nos salariés et les accompagne à développer leurs compétences.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Capacité d'adaptation

Rigueur