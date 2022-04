Fatiha HACHLAF

Grâce à notre tarification des missions de gestion de la paie, Avec AMRA Ressources Humaines tout est compris dans un forfait par mois et par salarié : Les mises à jour et les évolutions de la paie ne sont pas facturées. Avec AMRA Ressources Humaines vous avez la garantie de la clarté et de la maîtrise des coûts.

Et le plus important, AMRA RH privilégie la proximité avec son client, l’écoute, le conseil, la confiance et le sourire sont ses atouts majeurs ; un diagnostic gratuit est pris en charge afin d’évaluer les besoins de l’entreprise afin d’adapter le forfait équitable.

AMRA RH désire le meilleur pour son client et l’aidera au mieux à la gestion de son personnel afin que l’entreprise soit soulagée de cette fonction dans son entreprise afin qu’elle se focalise sur le développement de son activité. AMRA RH propose de l'Externalisation de la partie sociale pour les experts comptables



Nous proposons aux Experts-Comptables deux modes de fonctionnements possibles :

Soit intervenir en direct auprès de vos clients : En votre nom, nous prenons alors en charge la totalité du traitement et de la relation client pour tout ce qui concerne la paie et le RH.

Soit intervenir uniquement en sous-traitance pour le traitement. Vous gardez alors la maîtrise de votre relation client.



Mes compétences :

Formation professionnelle

Charges sociales

Droit du travail

Paie

Comptabilité générale

Management