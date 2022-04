Fatiha MERHAB

2014-2015 En cours de préparation de Mater Audite Contrôle de Gestion et Système d’information à FSJES HASSAN II.



2011-2012 : Licence professionnelle de l' I.A.E



2007-2009 : Diplôme Technicienne spécialisée en gestion des entreprises de



l’Institut Spécialisé des Technologies Appliquées Hay Hassani II.



2007-2008 : Attestation en création des sites web.



2006-2007 : 1ère année en sciences économie de gestion à la faculté des



sciences économiques et juridiques université Hassan II ;



Attestation d’informatique bureautique.



2005-2006 : Diplôme en traitement bureautique ;



Mes compétences :

SAGE PAIE ET SAGE COMPTABILITE /SYSTEME CEGID COM

Microsoft FrontPage

Macromedia Flash

JavaScript

HTML

INFORMATIQUE BUREAUTIQUE

Contrôle de gestion

Comptabilité