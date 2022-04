Bonjour à tous,



Diplômée en droit et expérimentée en droit des contrats financiers, je vous propose de mettre mes compétences juridiques et techniques au service de votre société.



N'hésitez pas me contacter dans l'hypothèse où mon profil suscite votre intérêt.



Fatiha ZINE



Mes compétences :

Droit

Droit bancaire

Fusions acquisitions

ISDA

juriste

Juriste d'affaires

Kyc