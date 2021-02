Fatima Zahra ABBADI

Visitez notre site web : www.beone-consulting.com



BE ONE CONSULTING est un cabinet de conseil global en management des entreprises, qui a pour vocation l’accompagnement des leaders , hauts dirigeants et cadres dirigeants à la mise en place des solutions adéquates en management de ressources humaines (recrutement, formation, assesment, coaching et modéle GRH, .....etc) ainsi qu’en solutions globales de business performance management.



Mes compétences :

Conseil en management

Conseil RH

Grande distribution

Recrutement

Coaching

Audit

Conseil en organisation

Formation

Franchise

Business Process Management

Business Intelligence