Felix Ewane NTUBE

J'habite en l'Italie depuis 1992 et épousé avec trois gosses. J'ai fréquenté l'Università Degli Studi dì Ferrara, Italie où j'ai fait le programme de License en Technologie de Laboratoire Biomédicale.Je suis le Directeur Administratif dans mon Organisation, PADEF (le Forum de Paix et Développement)enregistré dans la ville de Ferrara. Nous sommes impliqués dans les activités pour l'intégration des immigrés à travers la création et recherche de travail, les services de logement et socio-sanitaire, sensibilisation et les campagnes anti-racistes. Nous sommes aussi impliqués dans l'organisation d'événements culturels et participons dans des projets de Développement et Coopération Internationale vers l'Afrique.

Mes activités principaux comprennent:

* Développement des affaires,consultations,investissements et création des liaisons entre sociétés étrangères et Camerounaises,collaborations pour des projets humanitaires au Cameroun.

* Exploitation,transformation et exportation de bois tropical au Cameroun.

* Import / export de matières premières et autres produits de l'Italie à l'Afrique, à travers le monde, et vice versa.

Je suis le directeur général de la société NEWWOOD SARL qui a des accords de partenariat signés avec GAT Sarl, CWB et AFBC Sarl,dans l'exploitation, la transformation et l'exportation d'un assortiment d'essences de bois tropicaux précieus comme; IROKO,SAPELLI,DOUSSIE,PADOUK,TALI,OKAN,MOVINGUI,EYONG,WENGE,SIPO,BILINGA,BUBINGA,AYOUS… Nous avons actuèllement des nouvelles concessions de forêt et autorisations d'exploitation à long terme. Les partenaires/sociétés en participation financières sont les bienvenues.



Je représentant beaucoup d'entreprises impliqué dans l'importation et l'exportation de divers produits en Italie,Asie,Afrique,Amérique du Nord et Sud. Nous sommes spécialisés dans le « MADE IN ITALY » et produits de divers secteurs comme ; les produits Agro-Alimentaires (la nourriture, le vin & plus),machines industrielles et agricols,les produits agricoles, les matériels de construction, les produits technologiques, les produits Cosmétiques,interior design et éclairage, Vestimentaires à la Moda Italiana et beaucoup plus de services dans le secteur de distribution et commodities.

Nous concourons aussi dans les marchés public et apèls d'offres International. Je suis ouvert à toutes les enquêtes d'affaires et cosultations pour Italie,le Cameroun et la zone CEMAC.

Je suis en fait un Agent Officiel et Représentant du nouveau DOUALA WORLD TRADE CENTER-WTC, un projet d'investissement promulguée par la société Italien « Servizi alle Imprese Srl « de Rimini. La Servizi alle Imprese Srl fait partie du GRUPPO AE,avec plusieurs entreprises qui traitent des projets architecturaux, la restauration, le développement immobilier, la recherche pour les entreprises de distributions et tourisme, et d'investissement pour les projets de développement immobilier.

Je suis aussi le représentant au Cameroun et zone CEMAC de la "Vision 2001", une société Canadienne impliquée dans la construction de "MAISONS SOCIAL" avec leurs technologie révolutionnaire "BETON CELLULAIRE".Nous sommes à la recherche de contrats avec les gouvernements et les institutions privées pour la construction de logements sociaux et deluxe au prix abordables.

Nous avons d'autres accords et solutions pour des belles maisons low cost préfabriqué avec des sociétés Italiennes,Swédois et Bulgaires très intéréssants.

Enfin,je suis co-fondateur d'une organisation à Kumba dans le Sud Ouest du Cameroun a dénommée «MUSTARD SEED CHARITY CENTRE (MSCC) ».Votre soutien moral et financière sont bienvenues.

Objectifs principaux:

-chercher des solutions et stratégies pour l'éradication de la pauvreté et maladies

-promouvoir le développememnt et l'autosuffisance economique

-promoivoir les petites coopératives et groupes d'interets communs

-Créations d'emploi et business à travers l'agriculture,l'élévage,la pèche et petites activités génératrices de revenus.

Je suis bien ouvert à toutes forme de collaborations pour des bénéfices réciproques.



Mes compétences :

Entrepreneur

Design & Construction Projects Turnkey