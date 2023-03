Félix PICHELIN

J'ai travaillé dans le marketing digital pendant plus de 10 ans, aussi bien pour des startups que des groupes internationaux, ce qui m'a permis d'acquérir une forte expertise dans divers domaines :

✔️ Acquisition de trafic qualifié sur l'ensemble des leviers digitaux

✔️ Lancement et optimisation de campagnes publicitaires online

✔️ Gestion de comptes et développement commercial

✔️ Management de Produits et de Projets

✔️ Monétisation d'inventaires publicitaires



J'ai eu l'opportunité de collaborer avec la plupart des principaux partenaires et plateformes technologiques publicitaires, comme des Ad Exchanges, DMPs, DSPs, SSPs, Agences Media, Trading Desks, Remarketers et outils de vérification.



Lors de ma dernière expérience chez Verizon Media, en tant que Responsable Sénior des Solutions Programmatiques, je gérais la stratégie des Ad Exchanges Microsoft et Yahoo sur le marché EMEA.



Je suis actuellement à la recherche d'un nouveau challenge professionnel, n'hésitez pas à me contacter pour toute opportunité !



Mes compétences :

AdExchange

RTB

EMarketing

Internet

DSP

Online

Web

EBusiness

Mobile

Management

Google analytics

SEO

Mobile Advertising

Stratégie digitale

Google Adwords

Yield management

Gestion de projets internationaux

SEM

Revenue management

Online Advertising

SSP

Microsoft Office

Sales

Display Advertising

Key account management

Webmarketing

Programmatique

Programmatic

Web analytics

Google AdSense