Traductrice collaboratrice, plus de 5 ans d'expérience dans l'industrie de la traduction. Maîtrise des applications Microsoft, compétente en langues anglaise, arabe et française, en rédaction et en traitement de textes. Professionnelle académique préparant un doctorat en traduction des sciences et de technologies (Traduction Assistée par Ordinateur) à l'Université d'Alger 2.