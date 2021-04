Filipe DE AZEVEDO

Consultant MDM depuis presque 12 ans, j’accompagne nos clients à l'international sur leurs initiatives autour des données de référence.

Mes domaines d'expertise sont le MDM - Master Data Management, la DQM- Data Quality Management et la Data Gouvernance.

Je peux intervenir en amont (Cadrage ou aide au choix de solution, stratégie de gouvernance de la donnée) mais également tout au long d'une mise en œuvre de solutions.



En dehors de mon activité client, je participe activement au développement de notre practice (Réponse aux appels d'offre, Soutenances, Recrutements, Forums écoles) et de nos collaborateurs (Suivi et revue des objectifs, Entretiens annuels)



Expertise

- Master Data Management (MDM): Informatica MDM Hub, IBM MDM Server for PIM, IBM Standard Edition, EBX d’Orchestra Networks

- Data Quality Management (DQM): Informatica Data Quality (IDQ)

- Réglementaire: IDMP, GDPR

- Solution de pilotage opérationnel: One2Team, MSProject

- Lean Management: Green Belt



Mes compétences :

MDM

PMO