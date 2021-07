Fiona LE BRUN

Traductrice bilingue forte de 5 ans d'expérience.

Née en France, diplômée de Sciences Po, j'ai vécu 4 ans en Amérique du Nord avant de m'installer à Paris pour me consacrer à la traduction de l'anglais vers ma langue maternelle : le français.

À présent basée en France, je suis en contact permanent avec le monde anglophone, ma culture d'adoption, via ma clientèle internationale, des voyages fréquents ainsi que les médias tels que presse écrite, radio, télévision, Internet.

Travaillant régulièrement avec les agences publicitaires HAVAS et BETC, je suis spécialisée dans les domaines du marketing, de la publicité et du journalisme.



Expertise et savoir faire :



- Traduction littéraire et commerciale, édition de contenu en ligne, relecture

- Maîtrise de la gestion de projets web

- Rédaction d'articles aussi bien en français qu'en anglais



Mes compétences :

media liaison

communication skills

Volunteer Coordination

Storytelling Management

Microsoft Office

Marketing

Corporate Law

Business management

Adobe Photoshop