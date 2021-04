Flavien BENADASSI

Bonjour Vous trouverez ci-dessous les liens pour écouter mes compositionshttps://soundcloud.com/hustlesmartproject

https://soundcloud.com/faxologie/sets/storage?fbclid=IwAR1Y_5xnnGSnIQkyFQjfdASzRRw1EyLNLYbXaqTiKOy96gxeah6oWWID1f4



32 d'elles ont été retenue par le label Green United Music sur la plateforme Cézame, Music Agency Gum Collections, et Universal production Music https://www.musique-music.com/album/ZIK476

https://www.kapagama.fr/fr-fr/search?q=benadassi%20flavien&qtext=benadassi%20flavien&vtag=1&vwave=1&vdesc=1&ktype=6



https://www.universalproductionmusic.com/en-it/search?q=benadassi%20flavien&qtext=benadassi%20flavien&vtag=1&vwave=1&vdesc=1&ktype=6 Nous pensons que nos morceaux ont un potentiel dans la synchronisation et l'illustration de supports audiovisuels . Si un morceau retient votre attention, n'hésitez pas à revenir vers nous pour une éventuelle rencontre ou un échange plus détaillé. D'avance merci Flavien 0769487762 0351243756 Reims, France www.zikforpub.com flavienzfp@gmail.com et pour vos événements nous proposons aussi un DJ sélecteur au parcours haut de game