Flavien BRUHAY

En écoute active d'opportunités.



Avec maintenant 5 ans d'expériences, je veux aujourd'hui poursuivre ma montée en compétences et ajouter de nouvelles briques à mon champ de compétences.

Je suis à la recherche d'une collaboration sur des postes d'Ingénieur Qualité, Coordinateur Qualité, Chef de Projet Qualité ou encore Responsable Qualité.

Je souhaite être acteur sur des activités telles que :

- La gestion d'un projet Qualité ;

- Une démarche d'optimisation ou d'Amélioration continue ;

- L'obtention d'une certification ;

- La gestion d'un système de management Qualité.



N'hésitez pas à me contacter, si mon profil vous intéresse !

ça sera un plaisir d'échanger et, pourquoi pas, de collaborer par la suite !