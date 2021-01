Flavio MARONESE

Trente trois années d’expérience nationale et internationale dans la construction de centrales nucléaires et d’unités industrielles pétrolières et gazières avec ENTREPOSE CONTRACTING et par la suite en tant que consultant sur de multiples projets.



Mes domaines de compétences :



- Direction de Projets dans le domaine pétrolier, gazier et nucléaire

- Direction de Site et de Construction dans le domaine pétrolier, gazier et nucléaire

- Management de structures internes pluridisciplinaires dans le cadre d’un projet



Mes compétences Techniques :



o Génie Civil

o Structures métalliques

o Électricité

o Machines Tournantes

o Radioprotection

o Soudage

o Protection cathodique



Mes compétences Fonctionnelles :



o Management de site

o Management de construction

o Coordination d’arrêt d’usine

o Ingénierie

o Procurement

o Commissionning

o Start Up

o Pilotage et contrôle fournisseurs

o Pilotage et contrôle sous-traitants

o Consultation et Négociation



