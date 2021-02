Fleur D'AVOUT

Mon expérience chez Jackel International Europe m’a permis de valider mes compétences de chef de projet dans la création, le développement et le suivi des packagings, articles promotionnels et displays. Dans un contexte international , travaillant pour des clients européens prestigieux et des fabricants asiatiques, j’ai montré ma capacité à mener à bien des projets de fabrication d’articles complexes. Outre la recherche des solutions techniques adaptées à chaque projet, la mission impliquait la réalisation des offres de prix, la négociation de ces prix avec les clients d’un côté et les usines de l’autre. Interface permanent avec les clients et les usines, j’étais responsable du respect de la qualité des produits finis et des délais de fabrication et de livraison.



Mes différentes autres expériences de gestion de projets acquises dans des métiers divers, de la télévision (création d’émissions) au textile (préparation de collections), m’ont qaunt à elles permis d’acquérir de l’autonomie et de développer ma créativité et ma réactivité, deux qualités essentielles dans ce secteur.



Mes compétences :

Gestion de projet

Cosmétique

Luxe