Flore MERVILLE

Avec plus de 15 ans d’expérience professionnelle dans la communication au sein de groupes internationaux (KRAFT FOODS, COCA-COLA, CIMENTS CALCIA, SUEZ ENVIRONNEMENT), j'ai développé une expertise pointue dans la communication stratégique de l'entreprise et de ses marques, la stratégie d’influence, la gestion de crise et la conduite du changement.



Mes compétences :

Stratégie de communication

Aisance relationelle

Management

Communication interne

Communication externe

Gestion de crise