Florence BALLION

Je suis actuellement responsable qualité de la PME STERELA, avec toutes les facettes du métier : Système de Management SMQ, qualité projet, client, fournisseurs, production.



3 composantes majeures à mon expérience :

- La qualité,

avec 10 ans dans le milieu très exigeant et formateur de l'automobile, et une expérience PME très riche

- l'industrie à dominante électronique

que ce soit salariée de grand groupe ou de petit entreprise, ou en côtoyant des entreprises clientes/partenaires

- l' accompagnement du changement, la progression des individus et des organisations

à travers l'accompagnement de pilotes de processus, d' équipes transversales, ou d'élèves ingénieurs;

à travers un questionnement des modes de fonctionnement des organisations, vers l'amélioration.



Mes compétences :

Communication

Electronique

Organisation

PMI

Qualité

Relationnel

Rigueur